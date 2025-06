Cinco consejos de expertos para olvidar malos recuerdos y avanzar

El problema surge al crecer, cuando estos recuerdos pueden empezar a filtrarse de maneras inesperadas, como sueños recurrentes, reacciones desproporcionadas o miedos sin causa aparente. Otras experiencias no se olvidan porque no han sido elaboradas y permanecen activas en la memoria emocional, percibidas por el sistema como una amenaza no resuelta. Es como si la mente enviara una señal de que "aún no estamos a salvo".