Miguel Ángel Russo se emocionó en su regreso a Boca y dejó una particular frase sobre su llegada

Consultado sobre su salida anterior, Russo fue sincero. “Mi primera etapa fue buena, pero la pandemia nos afectó. Jugar sin público en La Bombonera no es lo mismo. Me tocó una etapa difícil, que no provoqué. Siempre competí. Boca llegó a buscarme después de mi salida de San Lorenzo, lo que demuestra los códigos que respetamos en el fútbol”. Además, aclaró que nunca cortó el diálogo con los dirigentes. “Se dijeron muchas tonterías. Los presidentes que vienen del fútbol entienden los tiempos. Con Román siempre mantuvimos el contacto. También hablé con Belloso, el presidente de Central. Todos compartimos códigos naturales del fútbol”.