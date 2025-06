“Tengo sangre bien santiagueña, esto es para mi madre”: Sergio Gómez y un título que le tocó el corazón

Días antes de la final, el técnico ya había recordado con ternura a su madre, tras eliminar a San Lorenzo. “Hasta los 30 años fui muy exitoso y no me había dado cuenta. No me había dado cuenta que el éxito era tener a mi vieja viva. Hoy simplemente estamos pasando un buen momento. Seguramente estará muy contenta desde donde esté”, expresó entonces, dejando ver la huella que ella dejó en su vida.