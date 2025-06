La emoción de la dupla con el título de Platense: del festejo íntimo de Gómez al homenaje de Orsi a su padre

Una consagración esperada

En 2023, Platense había llegado a la final de la Copa de la Liga con Martín Palermo, pero cayó ante Rosario Central. La dupla Gómez-Orsi tomó las riendas y, tras rozar la clasificación a la Sudamericana el año pasado, concretaron una campaña histórica en el Apertura. “Es una locura, lo soñábamos porque estábamos convencidos de que lo íbamos a lograr. Nos tocaron equipos muy difíciles y ahora se me viene a la cabeza la presencia de mi viejo. Me gustaría poder darle un abrazo”, expresó un emocionado Orsi. A su lado, Gómez, con lágrimas junto a su hija, añadió: “No sé lo que está pasando, mis cinco hijos son mi motor. En la tierra de mi mamá, que hoy no la tengo conmigo, pudimos lograrlo”. La dupla técnica condujo a un plantel con sed de gloria, que finalmente alcanzó su objetivo en tierras santiagueñas.