La educación y una lección de inclusión real

La educación inclusiva no consiste en crear espacios paralelos para quienes son distintos, sino en transformar el aula para que todos puedan aprender juntos. No se trata de adaptar a las personas al sistema, sino de construir un sistema que abrace la diversidad. Así lo entendió también Mónica de la Orden, responsable del equipo de orientación y accesibilidad académica de la UTN: “Nacho es el primer egresado de nuestro equipo. Él mismo quiso irse en un momento porque decía que no podía. Lo llamamos y le dijimos que no estaba solo”.