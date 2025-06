Historias en las que la existencia golpea fuerte

Las maneras en cómo se constituye este cosmos, entre tensión y belleza estética, está detrás de cada personaje y de cada situación vivida. Los extremos a los que llega la fragilidad humana y la sensibilidad cuando son atravesadas por la inseguridad y la incertidumbre son devastadoras, no solo quiebran la calma sino que surge la agonía de los sujetos como ocurre en “Bienvenida a la comunidad” en donde una mujer no sabe si tendrá la capacidad y fortaleza para conducir la vida familiar; o “Un animal fabuloso”, en el que dos amigas se encuentran después de 20 años y una de ellas recuerda a ese niño excéntrico que expresaba desde su ser interior “que no se podía permitir el mundo de los hombres”, sí el de los animales como ese caballo que quiere ser porque rechaza su propia realidad .