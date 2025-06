Con una defensa del Garrahan y de Darín, Lali se prepara para retornar el jurado de La Voz 2025

La cantante mencionó la crisis del Garrahan como un tema importante: “creo que esto importa mucho más. Sin embargo, estamos hablando de una empanada. Hay una cancelación constante, es una época insoportable, cínica, con cero profundidad. Está todo muy tuitero. Me parece mal que alguien no pueda opinar, que te encanta Milei o no te encanta Milei, o lo que sea que quieras opinar, todos deberíamos poder y no sentir que te atacan con un nivel de saña total", reflexionó.