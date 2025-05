Tucumán: prestadores de salud reclaman deudas y recortes en discapacidad

“Hemos solicitado audiencia con el doctor (Luis) Medina Ruiz o con el señor gobernador. Nos dijeron ‘o se retiran de la plaza o no los dejamos pasar’ y acusaron que nuestra movilización no está siendo pacífica. Así como la gente de aquí cobra del 1 al 10, nosotros cobramos a 180 o 200 días y no podemos seguir sosteniéndolo”, exclamó Nicole Conesa, prestadora independiente de discapacidad. Ante el recorte en las prestaciones, la profesional indicó que los pacientes deben recurrir al sistema público de salud donde los servicios no cubren la totalidad de la demanda. “Tenemos dos lugares con atención infanto juvenil en la provincia y la lista de espera es de dos años. El sistema está colapsado y el gobierno debe dar una solución. Nosotros pagamos transporte, alquileres, matrículas, contadores y la AFIP nos descuenta desde antes de que cobremos. No vivimos de la vocación y la empatía, hay que vivir de un sueldo”, reclamó.