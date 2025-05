Delfina Acosta: “Escribir es darle voz a los márgenes"

Decidí que este primer libro, por una cuestión muy personal y política, no saliera a través de un sello editorial convencional. Me atrevo a decir que soy mi propia gestión de la publicación. Aunque no descarto en un futuro trabajar con editoriales, esta primera experiencia la tomo como un aprendizaje, pero también con la tarea de ser guardiana de mis escritos, palabras, imágenes y diseños. La selección de los poemas fue un viaje profundo (de alegrías y crisis), que tal vez no persigue una cuestión estética, sino adentrarme en lo personal y colectivo de hacer curaduría sobre las vivencias, resistencias, monstruosidades y bellezas. De alguna forma algunos textos fueron elegidos en conversaciones con otrxs. Espero que este primer libro (de tantos, jaja), sea un camino. "Trava, palabra mala" busca reconocer los saberes de las personas travestis indígenas. Aunque no pongo expectativas de encorsetamiento, sí espero que mi libro llegue a mis hermanas y amigas trans travestis con quienes comparto la lucha.