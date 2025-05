Russo le pagaría a San Lorenzo y mañana se pondría al mando de Boca

En cuanto al aspecto económico, Russo aceptó hacerse cargo del pago correspondiente a los seis meses que le restaban de contrato con San Lorenzo. Sin embargo, los montos que circulan varían según la fuente. Desde el entorno del entrenador y del lado de Boca, señalan que la cifra rondaría los U$S 300.000, teniendo en cuenta el tiempo que le quedaba como DT y una deuda salarial del club (que le habría abonado hasta marzo inclusive). En cambio, en el club de Boedo manejan otras cifras: aseguran que Russo resignó una deuda de U$S 150.000 y, además, aportará una suma cercana a los U$S 900.000 para salir libre.