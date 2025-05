San Miguel, el “equipo de las estrellas” que aún no despega en la Primera Nacional

Pero las debilidades son evidentes: le cuesta sostener el ritmo durante los 90 minutos, pierde intensidad en los segundos tiempos, y muchas veces, pese a tener la posesión, no logra traducirla en situaciones claras de gol. El gol, justamente, fue uno de sus principales problemas: tiene buenos atacantes, pero carece de un goleador confiable, de esos que aparecen cuando el equipo más lo necesita. También se nota cierta falta de frescura en el recambio: cuando los titulares no funcionan, no hay respuestas inmediatas desde el banco.