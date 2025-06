Todo el mundo viajó a Brasil y los números lo confirman: hubo un récord de turistas en 2025

Los datos corroboraron lo que las redes sociales mostraron: Brasil no para de recibir visitantes. En los primeros cuatro meses de 2025, más de 4,4 millones de turistas internacionales aterrizaron en el país vecino, lo que representa un crecimiento del 51% respecto del mismo período del año pasado, según informó Embratur, la agencia oficial de turismo del país vecino. La ola viajera no sólo llenó las playas, los bares y los hospedajes, también dejó U$S 3.090 millones en la economía brasileña, según datos del Banco Central. Todo indica que Brasil no sólo es tendencia en redes: también lo es en los mapas de viaje.