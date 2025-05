Hong Kong se propone como refugio para jóvenes que ya no pueden estudiar en Harvard

Harvard sigue estando entre las mejores universidades del mundo mientras que la Hkust figura en el puesto 105 de la US News and World Report. Sin embargo, la distancia no parece tan abismal si se consideran otros factores: innovación científica, calidad docente, conexión con Asia y acceso a recursos tecnológicos. En un mundo globalizado, más estudiantes valoran la posibilidad de formarse en centros con visión internacional.