Carta de lectores II: Escuela Normal

Hablar de la Escuela Normal es sumergirnos a una historia fascinante, en donde cientos y cientos de docentes y alumnos pasaron, dejando un perfume a nostalgia y amistad que perdura en el tiempo. Soy una docente que por concurso entré a trabajar en la escuela en el año 1970 hasta 2012 (toda una vida). Me desempeñé como secretaria del rector Salinas y su maravilloso equipo: prof. Serrano Pérez (vice), prof. Mansilla (gabinete pedagógico). Docentes comprometidos que enseñaron a las generaciones venideras la importancia de la solidaridad, el compañerismo, como así también la calidad educativa que se plasmó en numerosos premios (olimpíadas marinas en San Clemente del Tuyú; olimpíadas de Matemáticas, de Ortografía, Literaria, etc). Luego pasé a ser docente de letras y subregente. A través de estas líneas quiero felicitar a toda la comisión que hizo los festejos de 150 años. ¡Felicidades! Fue una caricia al alma. También agradecer a docentes de 70 a 88 años que viven y pusieron su granito de arena y pasaron muchas dificultades en los años oscuros, donde nuestra querida escuela fue tomada y también cuando fueron cesanteados directivos y 15 docentes; y por último cuando nuestra escuela tuvo que luchar contra cierto gobernador (ahora preso) que quería convertirla en shopping. Pero la institución permaneció siempre con el estandarte de una casa de estudios, que no se rinde, la que solo transmitió y transmite conocimientos y libertad. Gracias profesoras Macedonia Díaz, Adelina Zampella, Silvia Sueldo, Raúl Checotti, Norma Barrera, Marina Heredia, Ma. Rosa López, Yolanda Aguirre, Patricia Morales, Dora Alcorta, Ma. del Carmen del Cura, Magena Valentié (LA GACETA) y en especial al ex juez Ruiz Vargas y su esposa Sara, que desde la cooperadora pusieron los aires acondicionados en toda la escuela. Gracias a todos los que hicieron grande a la escuela y vivirán en la memoria de cada uno. Siempre será una escuela formadora de ciudadanos probos y comprometidos. Que Dios proteja a la gloriosa Escuela Normal.