Lautaro Martínez: “El Toro” que lloró durante dos días

Lautaro Martínez viajó a Cataluña para disputar la ida de las semifinales de la Champions League ante Atlético de Madrid, pero fue reemplazado en el entretiempo por una distensión en los flexores del muslo izquierdo. El bahiense logró una milagrosa recuperación y fue titular en el juego de revancha, pero… “Pasé dos días en casa llorando. Me dolía muchísimo la pierna, no podía levantarla. Gracias a los médicos y fisioterapeutas que hicieron un trabajo excelente en horas extras, pude jugar, no al 100%, pero sí en las mejores condiciones posibles”, narró el bonaerense su padecimiento.