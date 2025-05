Villarruel se defendió de las críticas por su relación con Milei después del Tedeum

A través de interacciones en Instagram, la vicepresidenta respondió a comentarios de sus seguidores y ofreció su perspectiva sobre la relación con Milei. Ante la acusación de un seguidor sobre "jugar sucio" a Milei, Villarruel una respuesta contundente. "Yo no juego sucio ni por la espalda. Las cosas las digo siempre en la cara, incluidas las críticas. No traiciono y no hago lo que no me gusta que me hagan a mí. Y ya está bien de estar dudando de mi rectitud", afirmó.