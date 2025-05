Harvard hizo una lista de las tres maneras más comunes de autosabotaje y cómo evitarlo

Los objetivos de bajo nivel se fijan cuando alguien se pregunta “¿cómo puedo lograr esto?”, esos son pasos y acciones para llegar a ese objetivo mayor. Son necesarios pero no es buena idea que estos se conviertan en lo más importante, debido a que pueden opacar el objetivo mayor y que no se logre el mejor método para el “por qué”. Siempre hay que tener esa respuesta en mente para no perder la motivación y el foco.