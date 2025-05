¿Luz antes de la muerte? El sorprendente hallazgo de un estudio sobre los últimos momentos de vida

De acuerdo con el estudio publicado en The Journal of Physical Chemistry Letters, los seres vivos emiten ondas electromagnéticas biológicas antes de morir. Esto lo observó el físico Vahid Salari junto a su equipo cuando reconocieron una expresión de los fotones ultradébiles producida por varios animales vivos en fuerte contraste con sus cuerpos no vivos, así como en un puñado de hojas.