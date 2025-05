¿Fin del amor? La verdad detrás de la separación de una famosa pareja, según Ángel de Brito

La ruptura

La ruptura, tras diez años de relación, estaría vinculada a una supuesta infidelidad por parte del cantante. “Él estaría con alguna cosita. Ella se enteró y se enojó”, reveló Yanina Latorre en su momento, quien incluso intentó comunicarse con El Polaco para corroborar la información. “Le escribí, lo quiero mucho. Cantó el año pasado en mi cumpleaños. Le digo que me diga la verdad. Y me dice ‘ya te llamo’ y no me llamó”, contó la panelista.