Trump dijo que Putin "está loco"

Trump siempre expresó admiración por Putin, pero en las últimas semanas su frustración es evidente con la posición de Moscú en las negociaciones para una tregua con Kiev, que están en punto muerto. Más temprano el domingo, Trump dijo que no está “nada contento” con Putin y que consideraba “absolutamente” nuevas sanciones contra Rusia. “Lo conozco desde hace mucho tiempo. Siempre me he llevado bien con él, pero está enviando cohetes a ciudades y matando gente, no me gusta esto en absoluto”, agregó.