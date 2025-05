Cerúndolo no oculta su frustración, luego de un lunes negro para los argentinos en Roland Garros

“El rival jugó muy bien, pero yo tampoco estuve a la altura. La cancha era incómoda, me costaba moverme, devolver, probar variantes. Me sentí atado”, reconoció el porteño, todavía sacudido por el desenlace. “Fue un partido flojo, no horrible, pero no el que esperaba. Y Diallo sacó increíble todo el partido”, analizó con cierta resignación.