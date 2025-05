Crece la doble ocupación y se profundiza la caída salarial en plena recesión

Finalmente, la brecha entre salarios registrados y no registrados sigue siendo amplia: el salario informal equivale apenas al 42%-45% del formal. Si bien hubo una leve mejora para los trabajadores no registrados en el segundo semestre de 2024, la desigualdad persiste como una marca estructural del modelo. En palabras del informe, el experimento económico libertario no logra revertir el estancamiento, mientras el trabajo se multiplica, pero rinde cada vez menos.