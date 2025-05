Navone y Cerúndolo dieron el golpe en el arranque de Roland Garros

En segundo turno, no antes de las 8 de la mañana, Tomás Etcheverry (55°) intentará dar el golpe ante el griego Stefanos Tsitipas (20°). En tercer turno, no antes de las 9, Francisco Cerúndolo (18°), el argentino de mejor presente, enfrentará al canadiense Gabriel Diallo (53°); mientras que en cuarto turno, no antes de las 10 de la mañana, Camilo Ugo Carabelli (52°) enfrentará al español Jaume Munar (58°).