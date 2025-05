Los bikers no se darán tregua en el exigente circuito de Juan Bautista Alberdi

No hay dudas de que el campeonato Tucumano de mountain bike es un imán para los mejores corredores del país. Los bikers no se cansan de repetir que es el “mejor certamen provincial de la Argentina” y es por que no sorprende que la segunda fecha, que se correrá mañana en el circuito de la Loma Bike de Juan Bautista Alberdi, cuenta con la presencia del catamarqueño Álvaro Macías y de la jujeña Agustina Apaza (foto).