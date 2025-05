Filosofía del Pasapalabra

La película Quiz Show se estrenó hace 30 años. Expone la tragedia del espectáculo del saber: es el show de las preguntas. Charles Van Doren —fallecido en 2019, a los 93 años— provenía de una estirpe académica: su padre y su tío obtuvieron premios Pulitzer, y su madre fue editora de The New Yorker. En 1957 se prestó al concurso amañado Twenty-One y pasó de figurar en la portada de The New York Times como héroe cultural al repudio público y, por poco, a la cárcel.