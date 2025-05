Un viaje con el papa Francisco antes de su viaje final

Un argentino modesto

Casi al final, en un insólito gesto, enumera rasgos sobre este papa singular. Por ejemplo: suelta lo que se le pasa por la cabeza; se equivoca y pide disculpas; no habla ex cátedra; es anticlerical; amante del fútbol; no le gusta el Vaticano. Es argentino pero modesto. Un Papa de los pobres más que de los ricos. Conoce las cárceles de América; las chozas de África, los suburbios de Asia. Un papa que piensa que sin la misericordia de Dios el mundo no existiría. Su nombre es misericordia.