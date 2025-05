Formoso, Francisco, y el juicio de la Historia

Otra cuestión espinosa es que, aunque Francisco viajó a más de 60 países en sus más de diez años de pontificado, no vino a la Argentina. Su país natal. La nación que le dio a él y a sus padres, como a tantos inmigrantes de todo el mundo, trabajo y cobijo. La nación que le permitió llegar a ser Arzobispo de Buenos Aires. Más aún, en Roma le confesó a un periodista que no extrañaba Argentina, mientras que a él los argentinos (y lo sabía muy bien) sí lo extrañaban, anhelosamente. Las razones políticas no alcanzan para entender estos desaires, ya que antes que político y jefe de Estado, Francisco era el líder espiritual de todos los cristianos; y antes que Francisco, era Jorge Bergoglio, el mismo que había enojado a los Kirchner en el famoso Te Deum del 2006, pero que, cuando fue elegido Papa, la recibió a Cristina de mil amores, como si la alegría de ser elegido Sumo Pontífice le hubiese devuelto la fe en Dios (se volvió más risueño que cuando vivía en Buenos Aires) y lo hubiera reconciliado más intensamente con sus antiguas ideas de corte social-populista. ¿O esto no es así, y en realidad Francisco no volvió a su país porque, simple y llanamente, no tenía la menor gana? Esto es lo que, de hecho, deslizó en una entrevista con un periodista argentino, al reconocer que, en buena parte, todo el asunto en cuestión dependía de su voluntad de venir o no, más que de cuestiones políticas.