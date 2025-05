Mientras Soñamos con la AGI, la IA de ya nos cambió el laburo

Pero, ¿qué es la AGI? Imaginátelo así: contratás un flaco para tu empresa. Este fenómeno no duerme, no come (bueno, electricidad sí, y a lo bestia), no se enferma, no te pide aumento, no te hace juicio laboral. Y no solo eso: es mejor que vos, que yo, y que cualquier genio que se te ocurra en matemáticas, en escribir, en programar, en diagnosticar enfermedades, en pintar cuadros, en componer sinfonías y hasta en entender por qué tu pareja se enojó. Puede aprender a pilotear un caza de combate en una tarde y al día siguiente escribir un best-seller sobre la filosofía del chorizo criollo.