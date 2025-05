Fearca mesuró la importancia del dron en aplicaciones aéreas

Y explicó que aplicar cuatro litros por hectárea no es un mérito del dron, sino una exigencia técnica de ciertos fungicidas e insecticidas en canopia densa. “Porque elegir 200 micrones para un herbicida sistémico no es una casualidad, sino el resultado de décadas de pruebas y de experiencia. La eficiencia no es solo cuestión de maquinaria, sino de criterio agronómico”, puntualizó Molina.