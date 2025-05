Cumplir más mandamientos es la misión en Mónaco

Desde que lo dijo, la frase quedó instalada como una ley no escrita. Flavio Briatore no necesitó bajar del Monte Sinaí para establecer sus propios mandamientos: “irás rápido, no chocarás y sumarás puntos”. Así, el empresario italiano fijó sus reglas para Franco Colapinto, el joven piloto argentino que debutó con Alpine en la Fórmula 1. En las primeras actividades del fin de semana en Mónaco, Colapinto cumplió con una de esas órdenes. Las otras dos, en cambio, quedaron pendientes y merecen ser analizadas.