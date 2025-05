Cartas de lectores: Tafí Viejo

Conversar con un trabajador municipal de la ciudad del limón es hoy lastimoso: “dicen que dejarán gente sin trabajo”; “los concejales no nos atienden”; “las obras no se hacen por falta de plata”; “no tenemos gasoil”; y así un sinnúmero de comentarios preocupantes. Es evidente que algo pasa pues obras de envergadura brillan por su ausencia; concejales que deberían dictar leyes para fomentar el trabajo genuino y la radicación de empresas hoy están abocados a esta “pelea provincia- ciudad del limón”, o Jaldo-Noguera si le quieren llamar. La pregunta es ¿qué pasó? ¿Que existe en el medio y el vecino no lo sabe, que llevo al ex intendente a tomar está decisión si sabía que traería consecuencias? ¿Hasta donde puede más el interés personal? ¿Hasta donde puede más un posicionamiento político a futuro? Más allá de ser una pelea ficticia e irresponsable, pido al señor Noguera y al gobernador Jaldo un poco de madurez y sensatez; basta de conventillo y más trabajo serio, que para eso se los votó; y a los señores concejales, si tanto les importa, pidan rendición de cuentas de ambos lados y recurran a la justicia si es necesario. Una ciudad como Tafí Viejo no merece está parálisis que hoy está viviendo.