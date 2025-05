Melconian criticó el anuncio sobre los ahorros en dólares no declarados: “No cambia la vida”

Melconian consideró más importante el hecho de implementar políticas dentro de un programa económico ordenado y coherente, en lugar de adoptar medidas aisladas que generan expectativas desmedidas. "Hay que hacer las cosas dentro de un programa, donde primero vas a una cosa y después pasás a la otra", destacó. Igualmente aclaró: "No le hago asco al proceso de prueba y error porque así es la vida. Lo que digo es: no me lleven a que ponés un tema de la agenda y todos los monitos bailan alrededor de eso". De esta manera, criticó la tendencia a magnificar medidas del Gobierno.