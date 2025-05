Final con derrota y pelea: Alejandro Garnacho, cada vez más lejos de Manchester United

Visiblemente afectado por el resultado, Garnacho entró desde el banco pero no logró cambiar el rumbo del partido. La frustración lo desbordó al término del encuentro, donde se lo vio conmovido y con gestos de decepción. A sus 20 años, el extremo confesó su descontento con el rol que tuvo en la final. “Cuando no metés goles, al final necesitás más cosas. Creo que hasta llegar a la final he jugado todas las rondas y ayudado al equipo. Hoy jugar 20 minutos… no sé”, lanzó, marcando su distancia con el entrenador Rúben Amorim.