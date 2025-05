A 15 años de la primera operación, el Bitcoin rompe otro récord

En víspera de cumplirse los 15 años desde que se realizó la primera operación, la cotización del Bitcoin (BTC) tocó ayer un nuevo récord, que trepó hasta los U$S 109.500 por unidad, aunque luego se reacomodó en los U$S 108.959. A diferencia de otros rallys alcistas de BTC, esta vez la suba estuvo encabezada por un fuerte interés por parte de los inversores institucionales con empresas como Strategy, el mayor holder de Bitcoin institucional. Días atrás se conoció que Mercado Libre se unió a esta tendencia de las empresas de apostar por Bitcoin, y la plataforma e-commerce compró unas 157,7 monedas, lo que da un total de 570,4 BTC, según trascendió en su informe trimestral. Sin embargo, el retail por el momento todavía no ve a BTC como una inversión viable.