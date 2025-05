Cartas de lectores: boleta electrónica

Los recientes comicios en tierras salteñas, junto a otros distritos, motivaron el viaje de una delegación de legisladores tucumanos para verificar “in situ” las bondades del voto electrónico. sin ninguna duda lo más provechoso del viaje, aparte de disfrutar las bellezas turísticas de la hermana provincia, habrá sido disfrutar de unas riquísimas empanadas salteñas. y lo decimos porque allí se vota con ese sistema desde 2011, tiempo más que suficiente para que nuestros sagaces parlamentarios ya tuvieran una acabada opinión sobre el tema y lo hayan implementado en Tucumán. Pero como el peronismo comarcano es especialista en dar mil vueltas “buscándole el agujero al mate” antes de concretar, no nos extraña para nada. El último ejemplo fue el uso de la tarjeta magnética en el transporte urbano de pasajeros, que ya hacía años también se usaba en esa provincia. O sea que los “compañeros/as” no tienen que quemar ni una sola de sus neuronas para solucionar los crónicos problemas que padecemos: simplemente tienen que mirar alrededor y “copiar y pegar”. Nada más que eso, considerando los jugosos sueldos que cobran. Es más, este sistema de votación está en la reforma constitucional del 2006…¡de hace casi 20 años! y encima una referente oficialista dijo que tendríamos que adaptar el modelo salteño a la idiosincracia tucumana, como si nuestras diferencias serían las mismas que tenemos con la cultura china, por ejemplo. En definitiva, esta es la mentalidad del retraso con la que nuestra dirigencia ha dejado estancada a la provincia por dos décadas. Y es la misma que tiene el actual gobierno provincial, que no concretó todavía nada de lo que insinuó al comienzo de su gestión, cuando parecía que iba a dar vuelta la provincia como un guante. Y ni hablemos de la reforma electoral. Todo “jueguito ‘pa la tribuna”, usando términos futboleros. y siguiendo la línea del anterior gobernador que decía: “pongamos a alguien para que los escuche…y después hagamos lo que queramos”. Consejo: sigan así nomás por este camino, que cuando menos se den cuenta el tsunami libertario los pasará por encima como alambre caído… como van cayendo, uno por uno, todos los feudos populistas de este empobrecido país.