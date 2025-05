Aprender a tomar el pulso puede servir para salvar vidas

- El primer gran dato es que hay muchos asintomáticos. Casi el 70% de estos registros nos muestran que las personas que llegan al médico tienen la enfermedad y no presentan síntomas. Son personas que no sienten las palpitaciones, que no sienten la falta de aire; simplemente que los hemos llamado a un control porque tenían presión alta, colesterol o diabetes. Además, el 75% de esos pacientes tenían arritmia, y no sabían, con lo cual estaban en riesgo. El segundo dato importante que se obtuvo es que muchos de estos asintomáticos son de alto riesgo por su condición de hipertenso, de diabético o de insuficiente cardíaco. Y por último, el gran mensaje del trabajo es que se puede detectar este problema con un método tan sencillo como tomar el pulso.