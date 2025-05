Agenda de estrenos locales y obras en gira

Su trabajo tiene un vínculo tanto con lo territorial, como con lo personal y lo colectivo, en la provincia y el país. “Trabajamos con lo que sentimos, no con qué generación está mejor o peor que la otra. Vimos a nuestros padres crecer con un oficio o un trabajo, y con eso establecer una estabilidad -una casa, una familia, quizás un auto o unas vacaciones-. Tiempos mejores o peores, pero podían sostenerse; hoy salgo a la calle y veo cada vez más gente en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad viviendo en plazas y revolviendo en la basura. No estamos mejor como sociedad, estamos bajando escalones y no subiéndolos. Nosotras hemos pasado por múltiples lugares, tenemos múltiples trabajos pero no podemos sostenernos solo con uno o tres sueldos, nos parece imposible poder realizar una comparación con lo que se vivió antes”, admite.