Con tres tucumanas, Las Yaguaretés se preparan para defender el título sudamericano y clasificar al Challenger Series

La temporada en el Challenger Series, la segunda competencia más importante del rugby seven, no terminó de la manera soñada para Las Yaguaretés. Tras un gran año, con dos podios en tres etapas, el seleccionado femenino no pudo lograr el ascenso al Circuito Mundial. Ahora, en los próximos días, defenderá el título sudamericano y buscará clasificar al SVNS 3 Challenger de la próxima temporada.