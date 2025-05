"La vuelta al mundo en tren en 100 días": la experiencia que materializa la ficción

Una de las obras más célebres del padre de la ciencia ficción se materializa en las rutas ferroviarias de una empresa del Reino Unido. Al igual que en la novela del visionario Julio Verne, será posible recorrer todo el globo, aunque a un ritmo más pausado. No serán 80 si no 100 días los que les tomará a los pasajeros de Adventures By Train recorrer todo el planeta.