Lisandro Catalán: “Los tucumanos van a ratificar el rumbo del presidente Milei”

Entonces, Catalán fue consultado sobre la relación con el gobernador Osvaldo Jaldo, y si cree que los tucumanos podrán diferenciar las propuestas del PJ local y de LLA. “Tengo una buena relación con Jaldo. Es un gobernador que efectivamente apoyó las propuestas legislativas del presidente Milei a nivel nacional. Pero tener una relación institucional y una buena relación no significa no poder plantear las diferencias. Él lo hará y nosotros también lo haremos”, agregó. Y aclaró que “por privilegiar el posicionamiento de LLA, no voy a obstruir la coyuntura de gestión del Gobierno de la Provincia”. “Yo estoy ayudando en todo lo que puedo a Tucumán. Ahora, sí estoy seguro de que Tucumán necesita un cambio mucho más de raíz, mucho más profundo, no solamente el cambio de caras, sino de sistema. Tenemos el régimen electoral más arcaico del país, los acoples. También hay que cambiar cuestiones en el sistema tributario. Eso lo vamos a plantear. El gobernador sabe que disentimos con eso, y no significa que tengamos una mala relación. No creo que tenga por qué afectar la relación institucional”, aseveró Catalán.