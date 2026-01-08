Guía para salir: ¿Qué se puede hacer este jueves en Tucumán?

Agenda en el bar Irlanda

El octavo año del ciclo de tributos Grandes del Rock Nacional que realiza el Bar Irlanda (Catamarca 380), tendrá como protagonista esta noche desde las 21.30 a La Rejuntada en su homenaje a Divididos. La banda tucumana promete un recorrido por los todos los clásicos de la Aplanadora del Rock, con el especial segmento acústico “Guanuqueando”. En segundo turno, a partir de las 23.45, en el mismo espacio tendrá lugar la primera jam session de blues organizada por Huguis López, en una edición especial femenina, con las participaciones de Renata de Santis, Adriana Salado, Sofía Rodríguez, Camila Díaz Paz, Valentina Barrionuevo, Andrea Roldán y Valentina Córdoba, entre otras, junto con Valerio Carrillo y demás invitados especiales. Por aparte, la visita anunciada originalmente para el domingo al Teatro Puerto Libertad por Walter Sidotti y su banda Tarea Fina -con temas de Los Redonditos de Ricota- fue reprogramada para el 1 de marzo.