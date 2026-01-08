Guía para salir: ¿Qué se puede hacer este jueves en Tucumán?

Tango
Recital y milonga
“Vuelvo” es la propuesta tanguera que Julián Morel presentará esta noche desde las 22 en Florencia Restobar (Balcarce y Marcos Paz), con invitados especiales y micrófono abierto para quienes quieran participar. En tanto, entre las 20.30 y las 23.30, en la plaza Urquiza estará la Milonguita de July Borquez y José Ruiz, con pista libre para bailar.
Casa barrio
Encuentro folclórico
Brian Garzón y Martín Salazar (de Las 4 Cuerdas) serán los protagonistas esta noche de “Veredita”, la propuesta folclórica que estará desde las 22 en Casa Barrio (9 de Julio 1.032). En formato de canciones acústicas, será una noche de cultura tucumana entre zambas y chacareras, con gastronomía local propia.
Exposición
“Universo chamánico” en Tafí Viejo
Desde esta noche a las 20 y hasta el 8 de febrero, con acceso libre y en la Sala de Artes Visuales Ernestina Salazar del Mercado Municipal de Tafí Viejo (Uttinger y San Martín) estará habilitada la muestra de arte “Universo chamánico”, con dibujos, pinturas y objetos del artista visual Sergio David Pinto que despliega un universo imaginario y mágico, habitado por mitos y símbolos en un entorno surrealista e influenciado por la cultura precolombina. “Sus personajes habitan un entorno de misterio, donde lo humano se convierte en una divinidad que es inherente al alma y a la conciencia y que nada tiene que ver con seres imaginarios a los cuales se les rinde culto”, se señala.
Por partida doble
Agenda en el bar Irlanda
El octavo año del ciclo de tributos Grandes del Rock Nacional que realiza el Bar Irlanda (Catamarca 380), tendrá como protagonista esta noche desde las 21.30 a La Rejuntada en su homenaje a Divididos. La banda tucumana promete un recorrido por los todos los clásicos de la Aplanadora del Rock, con el especial segmento acústico “Guanuqueando”. En segundo turno, a partir de las 23.45, en el mismo espacio tendrá lugar la primera jam session de blues organizada por Huguis López, en una edición especial femenina, con las participaciones de Renata de Santis, Adriana Salado, Sofía Rodríguez, Camila Díaz Paz, Valentina Barrionuevo, Andrea Roldán y Valentina Córdoba, entre otras, junto con Valerio Carrillo y demás invitados especiales. Por aparte, la visita anunciada originalmente para el domingo al Teatro Puerto Libertad por Walter Sidotti y su banda Tarea Fina -con temas de Los Redonditos de Ricota- fue reprogramada para el 1 de marzo.
DJ’s
Propuesta en el restó Boris
Ailén Ojea y Belén Sappia serán, esta noche, las Dj’s responsables de abrir la semana musical bailable en el Restó Boris (San Juan 1.131).