"Fran" Cerúndolo perdió ante el número uno del mundo

Después de un primer set que demandó 80 minutos para su resolución, Jannik Sinner tuvo que recurrir a su mejor repertorio para avanzar a cuartos de final del Masters 1000 de Roma. El que obligó al esfuerzo fue Francisco Cerúndolo que está jugando el mejor tenis de su carrera, aunque no alcanzó para evitar el 7-6 (7-2) y 6-3 con el que se impuso Sinner. Las condiciones de la cancha de polvo de ladrillo romana estuvieron condicionadas por las lluvias que obligaron a retrasar el comienzo del duelo que debía comenzar después de las 10, no empezó hasta pasadas las 14.



En el primer parcial, la paridad fue extrema. Cuando el favorito quebró el servicio, el albiceleste recuperó en el game inmediato posterior y todo derivó en el tiebreak. En esos primeros juegos ya se notaba que la bola circulaba con más peso y los peloteos no fluyeron con la intensidad que los caracteriza a ambos.