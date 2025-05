Los seis trabajos que hacen millonarias a las personas, según Forbes

Los actores y artistas de primera línea (A-list) reflejan esto. El Screen Actors Guild (SAG) es un sindicato laboral con sede en EE. UU. para intérpretes de cine, televisión, videojuegos y comerciales. Sus tarifas de U$S 2,000 a U$S 3,000 por día podrían sumar potencialmente millones. El dinero realmente grande está en las películas y series de televisión de gran éxito (blockbuster). Estrellas de cine muy conocidas como Dwayne Johnson pueden ganar U$S 20 millones por película, según datos de la industria.