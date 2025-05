Ciudadanía italiana: un fallo judicial genera esperanza a los argentinos que buscan tramitarla

Graciela Cerulli, abogada patrocinante en dos de las causas favorables, enfatizó que el juez dejó claro que “el decreto no es retroactivo”. Esto significa, según la abogada, que no se puede aplicar “a los que ya nacieron, a los que ya eran ciudadanos desde el momento en que nacieron, más allá de que hayan presentado o no la solicitud de reconocimiento de ciudadanía italiana”.