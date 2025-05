Cartas de lectores: Pérdidas cloacales

Es espantoso, imperdonable, que tengamos que vivir con autoridades que parecen no importarles la salud de los habitantes de nuestra ciudad. Me estoy refiriendo precisamente al presidente de esta institución (SAT), quien hace oídos sordos a las innumerables quejas de los vecinos por las pérdidas cloacales y de las otras también. La peor de todas y que no son precisamente no son agua con olor a rosas que fluyen desde hace bastante tiempo con materia fecal y demás, en calle Lavalle 577. Ya se hicieron numerosos reclamos, tanto telefónicos, como por escrito (Expte 518414-Lavalle 577) y no se consigue respuesta a los reclamos efectuados. Tal vez sería necesario que este Sr, Caponio se apersone por su oficina y tome nota de los numerosos reclamos que los vecinos hacen por pérdidas cloacales. Es imposible transitar por esa arteria. ¿Y el medio ambiente?. Bien , gracias. Se abona el servicio puntualmente, según informe del encargado del inmueble. Lo mismo sucede en calle La Madrid al 500, cuya pérdida de agua deterioró el pavimento y no se puede transitar por allí en razón de que el tráfico baña a todos los que transitan por la vereda llegando la misma hasta la pared del edificio.