Macri y Lospennato rechazaron las acusaciones de Milei: "Tus declaraciones son una alucinación"

En una entrevista emitida esta mañana, Milei sugirió que existió un acuerdo entre Macri y Cristina Kirchner para que la ley no prosperara: “El único que pierde con esto soy yo. Cristina logra que no salga Ficha Limpia y Macri me ensucia para conseguir una ventajita electoral. Eso es la política argentina”, lanzó el mandatario.