"Are you experienced": el álbum Jimi Hendrix que cambió la manera de tocar guitarra para siempre

3. Mitch Mitchell casi fue despedido durante las primeras etapas del álbum.

Con su ataque de batería principal, la interpretación de Mitch Mitchell en Are You Experienced fue casi tan reveladora para los bateristas como la de Hendrix para los guitarristas. Pero en diciembre de 1966, su despreocupación por el tiempo en la vida real casi lo llevó a ser despedido de The Experience. "Solía llegar tarde todo el tiempo", recordó Noel Redding en Jimi Hendrix and the Making of Are You Experienced de Sean Egan . "Cuando la grabación era difícil, Mitchell siempre llegaba tarde". Cuando Mitchell se saltó una sesión el 15 de diciembre en los estudios CBS de Londres, Hendrix incluso llegó a ofrecerle el concierto a John Banks, exbaterista de Merseybeats. "A Hendrix le encantaba", explicó Redding.