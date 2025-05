Macri durísimo contra Riquelme: "Está destruyendo Boca, hace lo que se le canta el..."

La gestión actual, encabezada por Juan Román Riquelme, volvió a quedar en el centro de la polémica. Las críticas no solo llegaron desde las gradas, sino también desde la voz de uno de los referentes históricos del club: el ex presidente Mauricio Macri. En declaraciones realizadas a Radio Mitre, el ex mandatario no escatimó en cuestionamientos a la actual conducción azul y oro.