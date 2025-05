Rodrigo Altamirano festejó en un final electrizante en el mountain bike

El torneo Tucumano de cross rural contará de cuatro fecha y al no haber competido en la primera, Altamirano no tenía margen para el error. “Sabía que no podía fallar en esta carrera, para poder seguir con chances de pelear por el campeonato. Por suerte lo conseguí y ahora llegaré motivado a los próximos compromisos”, dijo el vencedor, que se llevó todos los aplausos en Aguilares.