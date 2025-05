Más de 300 adscripciones agitan una polémica

La resolución firmada por la ministra de Educación, Susana Montaldo, justifica el pase “para satisfacer necesidades excepcionales” de la cartera del ex intendente bandeño. Según Elías de Pérez, ese documento se contradice con el compromiso del gobernador Osvaldo Jaldo, quien había planteado tras asumir que se terminarían las adscripciones. “Es inaceptable que el Gobierno no cumpla con el compromiso que hizo a pocos meses de asumir de eliminar las adscripciones. El gobernador nos mintió sin ponerse colorado, hasta dijo que las adscripciones son una ‘estafa al Estado’. Esta medida no solo sorprende, sino que también pone en riesgo la continuidad pedagógica y la transparencia en la gestión educativa”, reprochó Elías de Pérez en su escrito.